Версии и варианты решений: что привело к загрязнению вод на Камчатке

Власти Камчатки пытаются найти возможные причины загрязнения побережья Тихого океана. Сейчас все силы брошены на то, чтобы найти виновников произошедшего.

Эксперты взяли пробы воды и грунта с разных глубин, биологические образцы, водоросли и останки морских обитателей - всего 143 килограмма проб из акватории Авачинской бухты.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая контролирует их передачу специалистам Роспотребнадзора прямо в аэропорту после возвращения с Камчатки. Все образцы немедленно отправили в лаборатории для детального и всестороннего анализа.

«Вообще это безобразие. Слушайте, я за час подняла всю Российскую Академию наук, а вы не можете сделать элементарный забор проб», - заявила Яровая во время работы с местными экспертами на побережье.

Первые тревожные сигналы из Авачинской бухты стали приходить в конце сентября. В Сети появились кадры с выброшенными на берег мертвыми осьминогами, погибшей рыбой, морскими ежами и звездами.

Очевидцы отметили странный цвет воды и едкий запах. Первыми это заметили местные серфингисты, которые базируются в районе Халактырского пляжа. Спортсмены пожаловались на слабость, тошноту, резь в глазах и в горле.

«Мы вначале не предавали этому серьезного значения, потому что подумали, что это что-то вроде солнечного ожога, потому что в те дни было яркое солнце, сильный ветер, блики на воде, но когда это стало продолжаться и в пасмурные дни, мы начали уже беспокоиться», - признался администратор школы серфинга Екатерина Дыба.

В прибрежных морских водах специалисты обнаружили следы фенола и нефтепродуктов. По мнению экологов, загрязнение произошло в придонном слое, а шторм принес погибших морских обитателей на побережье.

Среди версий называлась возможная утечка с коммерческого лайнера. Пошли разговоры о масштабной экологической катастрофе. С другой стороны, местные жители выложили в Сеть и кадры, где тюлени продолжают резвиться в Авачинской бухте.

Авторы этих роликов говорят о природной версии случившегося, все-таки Камчатка – это не в последнюю очередь – десятки вулканов, в том числе, действующих. На сегодняшний день ситуация на тихоокеанском побережье полуострова заметно улучшилась.

«В целом можно констатировать, что цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен, загрязнений нет. Водолазы опускались в Вилючинске, видели где-то на глубине четырех-пяти метров скопления морских ежей и звезд – такая полоса идет, после нее море живое, подтверждают они. Я вижу свою главную задачу сейчас в том, чтобы ситуация, которая сложилась, ни в коем случае не была замолчана и никто из должностных лиц не пытался ее приукрасить», - отметил в своем отчете губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Сейчас все усилия специалистов сосредоточены на выяснении причин случившегося. Камчатская экосистема – уникальна, и, по словам заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой, которая сама выросла на Камчатке, все необходимые исследования нужно было сделать сразу, как только появились первые тревожные сигналы.

«Есть вопросы и к природоохранной прокуратуре, и к Росприроднадзору. Потому что действия должны быть другие. Они должны быть системные, оперативные, и профессиональные. Моя задача еще заключается в том, чтобы дальше эта ситуация была доступна всем вам по тем исследованиям, которые будут проводиться», - пообещала Яровая.

Сегодня ситуацию на тихоокеанском побережье Камчатки обсудят в Российской Академии Наук. Свою проверку ведет Следственный комитет, а пока главное слово остается за лабораторными исследованиями привезенных в Москву образцов.