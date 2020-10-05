Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Аналитики составили октябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве. Так, специалистами с наиболее высокими зарплатами были признаны техники-керамисты, получающие за свой труд от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

Высокий уровень заработной платы, по данным сервиса «Работа.ру», и у столичных врачей-офтальмологов, работающих в салонах оптики - до 160 тысяч рублей.

Хорошо оплачивается труд IT-специалистов. В частности, Senior разработчик C# может рассчитывать на заработок до 210 тысяч рублей, а Backend-разработчику готовы платить до 180 тысяч рублей.

Репетиторы английского языка в Москве получают от 80 тысяч до 120 тысяч рублей, преподаватели курсов бровистов - до 150 тысяч. У руководителей кадровых служб в столице заработок варьируется от 120 тысяч до 150 тысяч рублей, сообщают «Известия».