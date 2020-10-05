В России могут ввести специальные курсы для владельцев крупных собак

Владельцев собак крупных пород могут обязать проходить специальные кинологические курсы. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее обращение общественник направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По его мнению, все чаще появляются новости об очередном нападении домашней собаки. При этом, жертвами оказываются как взрослые, так и дети. Причины произошедших ЧП Курдесов видит в неумелом обращении с животными и их неправильном воспитании.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», - приводит RT слова Курдесова.

Ранее депутаты Государственной думы сочли недоработанным законопроект, предусматривающий штрафы для владельцев собак, которые отказываются их чипировать.

Во всем мире животных чипируют уже более 20 лет, в Европе создана единая база, в России подобного реестра пока нет. Каких именно животных будут чипировать, еще решают, но планируют маркировать даже улья. А вот как отслеживать и контролировать, кто чипирован, а кто нет, должны решить к концу года.