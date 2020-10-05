Офис Зеленского: Киев считает необязательным выполнять решения контактной группы по Донбассу

В Киеве считают, что решения контактной группы по Донбассу выполнять необязательно. Об этом в интервью одному из национальных телеканалов заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, в Минске лишь проводятся консультации и вырабатываются возможные пути решения конфликта на востоке Украины, а Киев затем сам определяет - принять их или отклонить.

В последнее время украинские власти неоднократно делали заявления о том, что Минские соглашения, которые положены в основу мирного урегулирования в Донбассе, нуждаются в модернизации. При этом в Донецке и Луганске считают, что договоренности изменению не подлежат.