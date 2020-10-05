Офис Зеленского: Киев считает необязательным выполнять решения контактной группы по Донбассу
По словам главы офиса украинского президента, в Минске лишь проводятся консультации и вырабатываются возможные пути решения конфликта в Донбассе, а Киев затем сам определяет - принять их или отклонить.
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В Киеве считают, что решения контактной группы по Донбассу выполнять необязательно. Об этом в интервью одному из национальных телеканалов заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, в Минске лишь проводятся консультации и вырабатываются возможные пути решения конфликта на востоке Украины, а Киев затем сам определяет - принять их или отклонить.
В последнее время украинские власти неоднократно делали заявления о том, что Минские соглашения, которые положены в основу мирного урегулирования в Донбассе, нуждаются в модернизации. При этом в Донецке и Луганске считают, что договоренности изменению не подлежат.