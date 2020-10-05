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Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать собравшихся сторонников

Роман Захаров
06:22 05.10.2020
Карантин американский лидер не нарушал, так как был в машине, в маске и из салона автомобиля не выходил.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент США Дональд Трамп, который сейчас лечится от коронавируса, ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать собравшихся снаружи сторонников. При этом карантин американский лидер не нарушал, так как был в машине, в маске и из салона не выходил. Он лишь на ходу помахал людям рукой. Перед этим Трамп написал в своем Twitter, что нанесет «неожиданный визит».

А в СМИ появились фотографии стационара, в котором лежит президент США. Его палата - это настоящий номер-люкс, причем, бронированный. В нем несколько комнат: спальня, столовая, рабочий кабинет, зал для совещаний и даже мини-библиотека.

Доктора регулярно сообщают о состоянии особо важного пациента. По их словам, сейчас Дональд Трамп чувствует себя хорошо, передвигается без ограничений, трудностей с дыханием не испытывает. Есть вероятность, что уже завтра его могут выписать.

О том, что президент США и первая леди заразились коронавирусом, стало известно в минувшую пятницу.

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