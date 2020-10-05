В стране и мире Дети российских военнослужащих в Киргизии поздравили педагогов с Днем учителя Ян Брацкий По словам педагога, в классе сложился дружный детский коллектив, потому что родители учат детей быть добросовестными, отзывчивыми и добрыми. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда Свой профессиональный праздник, День учителя, у школьной доски встретили преподаватели школы №2 Министерства обороны Российской Федерации объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии. Первыми своих учителей поздравили ученики младших классов. «Администрация делает все необходимое для того, чтобы дети учились успешно, а педагоги могли себя реализовать и в профессиональной и в творческой деятельности. Дети военнослужащих очень усидчивые и дружные. Родители на собственном примере учат их отзывчивости и доброте. Наши ученики обеспечены полностью тетрадями и учебниками. Министерство обороны нас полностью обеспечивает», - рассказала учитель начальных классов Алена Лывко. По словам педагога, которая работает в школе второй год, дети российских военнослужащих пожелали своим учителям здоровья, пообещали учиться только на «хорошо» и «отлично», радуя своими результатами и достижениями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика