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Дети российских военнослужащих в Киргизии поздравили педагогов с Днем учителя

Ян Брацкий
06:21 05.10.2020
По словам педагога, в классе сложился дружный детский коллектив, потому что родители учат детей быть добросовестными, отзывчивыми и добрыми.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Свой профессиональный праздник, День учителя, у школьной доски встретили преподаватели школы №2 Министерства обороны Российской Федерации объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии. Первыми своих учителей поздравили ученики младших классов.

«Администрация делает все необходимое для того, чтобы дети учились успешно, а педагоги могли себя реализовать и в профессиональной и в творческой деятельности. Дети военнослужащих очень усидчивые и дружные. Родители на собственном примере учат их отзывчивости и доброте. Наши ученики обеспечены полностью тетрадями и учебниками. Министерство обороны нас полностью обеспечивает», - рассказала учитель начальных классов Алена Лывко.

По словам педагога, которая работает в школе второй год, дети российских военнослужащих пожелали своим учителям здоровья, пообещали учиться только на «хорошо» и «отлично», радуя своими результатами и достижениями.

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