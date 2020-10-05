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Врач назвала необычные способы заразиться коронавирусом

Анна Касаткина
06:13 05.10.2020
Коронавирус может проникнуть в квартиру даже через вытяжку от соседей, заявила медик.
Врач назвала необычные способы заразиться коронавирусом
© Фото: pixabay.com

Заразиться COVID-19 можно не только в общественных местах и транспорте. О необычных способах перемещения вируса рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, коронавирус может проникнуть в квартиру даже через вытяжку от соседей.

«Нужно почаще менять фильтры. Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще», - пояснила врач.

Она также добавила, что патоген легко принести домой на обуви или одежде. Чтобы обезопасить себя, Алексеева рекомендует пользоваться антисептиками в виде аэрозоля, либо просто мыть обувь после прогулки в теплой мыльной воде. Мыло и спирт, отметила медик, – два самых простых и лучших антисептика, которые могут применяться в быту.

«Обрабатывать необходимо и то, что вы приносите в дом. Например, продукты. Я мою в теплой воде каждую упаковку, даже условное печенье… Поступать так надо и с тем, что приносит вам курьер. Сначала обработайте сам пакет, в котором принесли еду, затем — все упаковки», – объяснила специалист в интервью «Вечерней Москве».

Врач также назвала самую распространенную ошибку при использовании медицинской маски.

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