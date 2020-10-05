Яблоко раздора: как развивается и к чему приводит очередной конфликт в Нагорном Карабахе

Самой острой темой последних дней стал конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Противостояние длится уже более 30-ти лет, и столкновения и перестрелки случались регулярно, но в этот раз боевые действия идут по всей линии фронта. Для обеих сторон победить – дело принципа, тем более что в игре задействованы не только они, но и другие лица, заинтересованные в ослаблении влияния России на Кавказе и расшатывании ситуации на территории бывших союзных республик.

Удары наносят артиллерией, «Градами», каждый час на линии соприкосновения слышны выстрелы из автоматов и пулеметов. Некогда братские республики СССР - Армения и Азербайджан - не могут поделить территорию Нагорного Карабаха. По разные стороны границы объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. В обращении к народу премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что «авторитарный режим Алиева (Ильхама, президента Азербайджана – прим.) вновь объявил войну армянскому народу».

«Что касается возможности признания Нагорного Карабаха, как я уже сказал, у нас есть такой вариант в повестке дня, мы рассматриваем соглашение о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Нагорным Карабахом, а также соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Мы эти варианты обсуждаем. Решение о том, предпринимать эти шаги или нет, будет приниматься в зависимости от некоторых факторов», – заявил Пашинян.

Президент Азербайджана в свою очередь возложил ответственность за обострение в Карабахе на армянскую сторону и в своем заявлении подчеркнул, что азербайджанские войска в зоне карабахского конфликта нанесли противнику серьезный урон, освобожден ряд «оккупированных Арменией сел». На заседании Совета безопасности страны он также поздравил азербайджанский народ «с успешным контрнаступлением» и выразил уверенность, что оно приведет к восстановлению территориальной целостности страны.

«У нас одно условие – вооруженные силы Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта», – сказал Алиев.

Кто первым начал конфликт – на этот вопрос не сможет ответить никто. Стороны обвиняют друг друга и продолжают взаимные массированные обстрелы артиллерией, реактивными установками. Была задействована даже авиация, очень активно используются разведывательные и ударные беспилотники. Почти сразу появились сообщения о поддержке Азербайджана Турцией. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Карабах оккупирован Арменией и исконные территории необходимо любым путем вернуть Азербайджану.

«Пора положить конец кризису, который начался с вторжения в Нагорный Карабах в регионе. Когда Армения покинет оккупированную территорию Азербайджана, в регионе снова будет мир. Турция и дальше будет поддерживать своего друга и брата Азербайджана всеми средствами и всем сердцем», - подчеркнул он.

Из различных источников, в том числе от журналистов, работающих на передовой, армянской разведке поступают данные о том, что из Турции в Баку прибыл борт, укомплектованный партией ударных БПЛА, способных нести по четыре ракеты класса «воздух-земля». По некоторым данным, ими уже были нанесены удары по позициям армянской армии. ПВО Армении было сбито больше десятка беспилотников Азербайджана.

Среди пострадавших – мирные граждане с обеих сторон. И Армения, и Азербайджан заявляют об уничтожении живой силы в сотни человек и тут же взаимно опровергают эти данные. У российского МИДа мнение однозначное - срочно необходим режим прекращения огня.

В оперативном режиме по телефону совещаются главы государств минского договора.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Мы призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - по итогу гласит их совместное заявление.

Ситуация накаляется с каждым днем. В приграничных городах и селах по обе стороны семьи выезжают в центр региона, либо покидают республики. У кого нет такой возможности – прячутся в подвалах собственных домов.

«В Кремле прежде всего исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса. Мы призываем всех, все страны, особенно страны - наши партнеры, такие как Турция, сделать все, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами», - озвучил официальную позицию Москвы по вопросу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нагорно-Карабахский конфликт имеет вековую историю. Вооруженное противостояние разной степени накала происходит последние 30 лет. Разделение территории, произошедшее еще в Российской империи, а затем в революционной России на протяжении всего времени приводило к протестам, митингам, обращениям к властям и, наконец, к боевым действиям в Нагорном Карабахе. Гибли сотни, если не тысячи мирных людей. Политические и военные эксперты называют войну за эти спорные территории в 90-х гораздо более кровопролитной, чем боевые действия и локальные конфликты на всем Кавказе в постсоветское время.

Определить статус Нагорного Карабаха советские власти пытались неоднократно. По территориальному делению он принадлежал Азербайджану, но проживало на этой территории 90 процентов армян.



В результате автономия на многие годы стала яблоком раздора между республиками. Оценить объективно картину происходящего сложно. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц стал свидетелем нанесения ударов по жилому сектору.

«Это одна из квартир дома в Степанакерте, который подвергся удару реактивной системы залпового огня «Смерч» в ночь на субботу. Тогда по городу было выпущено несколько ракет с кассетными боеприпасами и все они приземлились в жилом секторе. В том месте, где нет никаких военных объектов. Серьезно пострадали два жилых дома, пострадал магазин, пострадала больница, которая находится неподалеку, жители были вынуждены выехать из этого дома, собрав все свои ценные вещи. Всю неделю продолжаются позиционные бои на линии фронта, применяется реактивная артиллерия, применяется ствольная артиллерия - то есть все калибры, которые есть, они применяются обеими сторонами. Соответственно, и погибшие есть с обеих сторон. Во всей статистике - что армянской, что азербайджанской – сложно вычленить истину. Трудно сказать, сколько действительно людей пострадало, сколько людей погибло, но очевидно, что военные потери идут на сотни, а потери в технике - на десятки. И судя по риторике обеих сторон до переговоров еще далеко», - передает он из зоны боевых действий.

Один из жителей Нагорного Карабаха признается, что ему страшно, но добавляет – что бы ни случилось, «землю не отдам, камня не отдам». Еще одна мирная жительница осталась в Степанакерте, несмотря на все потенциальные угрозы.

«Осталась здесь, осталась. Увозили только маленьких детей. И женщин, и пожилых людей. Молодая женщина, посмотрите, маленькая, 20 лет. Уехала? Нет. Осталась. Эта земля наша и останется нашей», - говорит она.

Всего за несколько дней до боевых действий посольство США в Армении и в Азербайджане опубликовало свое обращение для дипломатических работников, их семей, граждан США с предупреждением о мерах безопасности в этих республиках. Значит, в Штатах уже знали о том, что 27 сентября стороны откроют огонь друг по другу? Пока в ООН идут горячие споры, Армения и Азербайджан продолжают обстрелы приграничных территорий. Число пострадавших и погибших среди мирного населения только растет. Женщины, старики и дети и с одной, и с другой стороны говорят в один голос - им не нужна эта война, они готовы жить в мире. Эксперты связывают эскалацию не только с попытками ослабления позиций России западными игроками, дестабилизацией обстановки у ее границ, но и с выборами в США. По устоявшемуся мнению политологов, кровь начинает литься в различных регионах мира именно в этот период.