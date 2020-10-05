Около 700 тонн воды: в Воронежской области локализовали мощный природный пожар

Спасатели локализовали два мощных природных пожара в Воронежской области. С помощью авиации они сбросили на очаги около 700 тонн воды и не допустили распространения огня.

Самой трудной обстановка остается вблизи села Калиново, где пожар полыхает на территории 160 гектаров. Местные власти ввели в регионе трехнедельный запрет на разведение огня.

По словам специалистов, основные причины возгорания - человеческий фактор и сухая жаркая погода. В Ростовской области также обнаружили сразу шесть новых очагов. Туда направлены дополнительные силы МЧС и авиация. Установлен пятый, последний класс чрезвычайной пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что вертолеты Ми-8 приступили к тушению природных пожаров в Воронежской области. Также летчики отработали задачи по наполнению водосливных устройств водой и производство максимально точного сброса на очаги возгорания на высотах от 50 до 100 метров в условиях сильной задымленности местности.