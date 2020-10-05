Огромные водяные смерчи в бухтах Владивостока попали на видео

В бухтах Владивостока прошли сразу несколько мощных смерчей. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как огромные воронки идут вдоль побережья и едва не сносят суда, которые стояли на рейде.

Спустя несколько минут смерчи исчезли также внезапно, как и появились. По последним данным, жертв и разрушений нет.

А вот на сам Владивосток обрушился сильнейший ливень с грозой. Вода затопила несколько улиц. Сейчас экстренные службы устраняют последствия. По словам синоптиков, дожди в регионе продлятся сегодня весь день.