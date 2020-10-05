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Ученые перечислили условия для появления коллективного иммунитета к COVID-19

Виктория Ивашечкина
04:10 05.10.2020
Уточняется, что на сегодняшний день специалисты применяют две модели для описания распространения коронавирусной инфекции.
Ученые перечислили условия для появления коллективного иммунитета к COVID-19
© Фото: pixabay.com

Группа ученых Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН разработала новую модель распространения коронавируса. Таким образом, специалистам удалось выяснить, что для выработки коллективного иммунитета можно обойтись 3-10% заболевших вместо 60-70%.

«Ученые ОИВТ РАН опубликовали новую математическую модель, которая описывает распространение коронавируса с учетом существенной длительности течения болезни», - рассказали в пресс-службе института, передает РИА Новости.

Отмечается, что новая модель больше соответствует статистическим данным, чем две основные модели, которые применяются сейчас для описания распространения вируса - SIS-модель и SIR-модель.

Первая модель подразумевает, что выздоровевший от коронавируса человек не получает иммунитет и может сразу снова заболеть, в то время как SIR-модель предполагает формирование у переболевшего длительного иммунитета.

По мнению ученых института, ни одна из этих моделей корректно не учитывает временных особенностей течения COVID-19, в частности, наличия минимального времени вирусоносительства и степень заразности инфицированных людей при контактах.

«Модель распространения вируса должна учитывать наличие минимальной длительности заболевания, а также, что максимальная заразность приходится не на первый, а на последующие дни заболевания», - подчеркнули специалисты ОИВТ РАН.

По мнению ученых, такая модель изначально должна быть дискретной по времени, что наилучшим образом соответствует статистическим данным.

Таким образом, разработанная в ОИВТ модель распространения коронавируса учитывает четыре параметра: численность населения в популяции, количество опасных контактов одного инфицированного человека в день, вероятность инфицирования и длительность болезни.

Благодаря модели ученые смогли выяснить, что для формирования коллективного иммунитета не требуется, чтобы инфекцией переболело 60-70% населения. Также специалисты сделали вывод, что эффективность карантинных мер зависит от множества факторов, в том числе национальных традиций.

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