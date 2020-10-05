В ожидании прививочной кампании: как Россия переживает осенней рост заболеваемости COVID-19

Всю прошлую неделю в России фиксировался ощутимый прирост случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Ежедневно по стране в среднем заболевают по 9 тысяч человек. Вновь частично вводятся ограничения – пожилым людям рекомендовано не выходить на улицу, предприятия переходят на удаленную работу, школьников отправили на двухнедельные каникулы. Однако до массовой вакцинации осталось совсем недолго – уже запущен второй этап вакцинации добровольцев отечественным препаратом «Спутник V».

Приметы минувшей весны в самый разгар осени – рост суточной заболеваемости. Пока нет ответа на главный вопрос – что это: сезонный характер инфекции или следствие начала учебного года и окончание периода отпусков. Борьба с вирусом входит в новую фазу, ситуация находится на контроле у президента. Владимир Путин отмечает, что именно сейчас многое зависит от каждого из россиян – необходимо соблюдать простые рекомендации врачей и это позволит избежать самых обременительных ограничений.

«Маски, социальная дистанция, тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы – безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю… Мы столкнулись, весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником. COVID является таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом. Но каким бы опасным он ни был, принимаемые меры – простые и понятные – в нашей стране работают. Самое главное – не терять бдительность… Вновь хотел бы подчеркнуть: борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», - призывал президент.

Столица первой этой весной приняла на себя удар пандемии. И она же первой вышла из карантина. Вновь оказаться на самоизоляции, конечно, не хочется никому. Тем более что накоплены опыт и знания, чтобы избежать повторения. В Москве значительно увеличили количество проводимых тестов – их уже больше 80 тысяч в сутки. Но если и этого окажется недостаточно, могут быть приняты более жесткие меры.

«Ситуация сложная… растет число госпитализированных… все будет зависеть от того, как мы себя с вами будем вести… если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что будем принимать жесткие меры, очень высокая», - предупреждает мэр Москвы Сергей Собянин.

С пожилыми москвичами градоначальник пообщался в формате видеоконференции и попросил их беречь себя.

«Мама у меня – ветеран войны, ей 91 год. Мы решили перебраться на дачу. А еще нам дрова привезли. Бесплатно. Отличные дрова», - рассказала одна из участниц проекта «Московское долголетие».

В столице домашний режим для лиц старше 65 продлен до 28 октября. Но выходить в аптеку или в магазин – не запрещено, штрафовать за это не станут. Возобновляется бесплатная доставка товаров первой необходимости, лекарств и продуктов сотрудниками соцслужб. Предприятиям, работающим в Москве, предписано перевести на удаленку до 30 процентов сотрудников. Каникулы начнутся 5 октября сразу во всех школах Москвы и продлятся не неделю, а в два раза дольше. Школьникам никто не запрещает выходить на улицу, гулять в парках, но просят воздерживаться от походов в торговые центры.

Как соблюдается масочный режим можно увидеть, проехав в столичном метро. Несмотря на то, что сотрудникам подземки предписано контролировать наличие средств защиты, пользуются ими далеко не все. Не лучше ситуация и в пригородных электричках.

Роспотребнадзор проводит проверки в магазинах. Кто-то из покупателей подходит серьезно – надевает респираторы, фильтров которых хватает надолго. Но есть и такие, кто вовсе пренебрегает мерами безопасности.

«Маски носят, чтобы не получить штраф только… Мне душно. Очки запотевают», - объясняет один из покупателей по имени Алексей.

После одного из рейдов закрыли Коптевский рынок. Теперь там пустые торговые ряды и прилавки.

Среднесуточная заболеваемость в Москве – свыше 2000 случаев заражений. Коллективный иммунитет еще не выработался в должной мере, чтобы препятствовать распространению вируса. Вместе с тем растет число желающих вакцинироваться.

На этой неделе началось введение жителям Москвы второго компонента препарата «Спутник V», разработанного Минобороны и НИИ имени Гамалеи. Прививки делают в ближайших к дому поликлиниках. Визит начинается с заботы об окружающих: перчатки и маски – самые доступные всем средства против заражения – обязательны и для тех, кто сделал прививку.

Всего из 2000 необходимых добровольцев первый укол сделали уже 600 человек. В том числе и корреспондент «Звезды» Константин Худолеев, для которого настало время делать вторую инъекцию.

Вакцина находится под замком в морозильной камере. Упаковка холодная, хранится при температуре минус 27 градусов. Главное отличие второй инъекции – красная полоса на упаковке.

«Второй укол практически ничем не отличается от первого этапа вакцинирования, все те же несколько секунд на введение препарата, и если бы не смотрел на плечо, то ничего бы не почувствовал», - делится наш корреспондент.

Второй укол усиливает действие первого и необходим для окончательной выработки иммунитета. Место инъекции может покраснеть, может быть теплым, твердым – это нормальная реакция на препарат. Температура тела может повышаться до 37 градусов, это также реакция организма. В день укола не рекомендуется заниматься спортом и употреблять алкоголь, в остальном можно вести обычный образ жизни.

Всей системе здравоохранения сейчас уделяется особое внимание. Медицина в режиме полной боевой готовности. Дополнительные места под больных коронавирусом в любой момент могут быть введены за счет временных госпиталей, которые летом перевели на консервацию. Говоря о принятых мерах, вице-премьер Татьяна Голикова также напоминает о необходимости выполнять простые правила в быту каждый день.

«Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, то мы, конечно, должны жестко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности… Я сегодня вместе с министром здравоохранения встречалась с нашими ведущими руководителями медицинских организаций… Есть опыт, есть средства индивидуальной защиты, есть схемы лечения, наши коллеги готовы», - отмечает она.

Вновь целиком перепрофилированы под COVID-19 могут быть те отделения больниц, где в бывших красных зонах начали лечить пациентов с другими заболеваниями. Главное – иметь возможность помочь всем, кому потребуется госпитализация.