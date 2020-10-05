Названы российские города с самой высокой зарплатой

Российские аналитики заявили, что в трех городах страны средняя зарплата превышает 90 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию, больше всего зарабатывают жители северных регионов России.

По мнению экспертов, уровень заработной платы отличается в зависимости от отрасли и региона, так как в каждом субъекте свой экономический уклад и разные цены на товары и услуги, пишет РИА Новости.

Так, аналитики сравнили соотношение заработных плат в 100 крупнейших городах РФ и стоимость стандартного потребительского набора, который включает в себя продукты, одежду, промтовары, мебель, транспорт, технику.

Выяснилось, что в первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата была у жителей Москвы - 103,1 тыс. рублей.

На втором месте рейтинга расположился Южно-Сахалинск с показателем в 97,4 тысячи рублей и возможностью приобрести 3,81 стандартного набора товаров и услуг. У москвичей этот показатель равняется четырем. Замкнул тройку лидеров Салехард — 94,9 тысячи рублей, или 3,62 стандартного набора.

В пятерку рейтинга также вошли Сургут (77 тысяч рублей) и Ханты-Мансийск (75,4 тысячи рублей). По словам аналитиков, высокие зарплаты в четырех из пяти городов – лидеров рейтинга основываются на добыче в тех регионах углеводородов.

При этом самые низкие зарплаты, как выяснили эксперты, в Шахтах (28, 5 тысячи рублей, Махачкале (29,8 тысячи рублей) и Элисте (29,9 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, в России наиболее высокие показатели заработной платы можно обнаружить у специалистов шести отраслей. Подавляющее же большинство граждан страны получают за свой труд менее 100 тысяч рублей в месяц.