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Стальная артерия: как восстанавливают железнодорожное сообщение в Сирии

Алексей Алексеев
03:15 05.10.2020
Во время войны транспортная инфраструктура пострадала особенно сильно, на ее восстановление нужны огромные деньги.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Центральном городском вокзале в сирийском Алеппо много лет об отправлении поезда пассажиров извещает звон колокола. До войны этот звук слышался постоянно, но сейчас – не чаще пары раз за день.

Глава сирийских железных дорог Нажиб Аль-Фарез практически переехал в свой кабинет. Рабочий телефон не смолкает. Каждый день приходится решать десятки неотложных вопросов. Во время войны транспортная инфраструктура пострадала особенно сильно, а на восстановление нужны огромные деньги, которых не хватает.

«Во время войны боевики целенаправленно уничтожали железнодорожную инфраструктуру, чтобы нанести как можно больше вреда нашему государству. Сейчас мы стараемся восстановить хотя бы часть от того, что когда-то имели. Но на это нужны огромные средства. Только по приблизительным подсчетам железным дорогам страны террористы нанесли ущерб более чем на миллиард 700 миллионов долларов и эта цифра еще не окончательная», - рассказывает он.

Довоенная карта путей сообщения, которая висит в кабинете главного железнодорожника Сирии, скорее напоминание о том, сколько работы еще предстоит сделать. Часто прямо вдоль рельсов проходила линия фронта, поэтому они так сильно пострадали.

До войны по железной дороге в Сирии перевозили больше 10 миллионов тонн грузов. Сейчас эта цифра в сотни раз скромнее. Такая же ситуация и с пассажирскими перевозками.

Основную часть подвижного состава уничтожили боевики, а те поезда, что остались в строю, зачастую нуждаются в капитальном ремонте.

«Мы любим наши поезда, нам удалось спасти их от уничтожения во время войны. С запчастями, правда, сейчас туго, у нас их почти не производят, а иностранные не достать. Знаем, что наше руководство ведет с Россией переговоры о поставке двигателей для наших тепловозов. Нам бы они очень пригодились», - говорит помощник машиниста Мухамед Ишмал.

С каждым днем потребность в железнодорожном транспорте растет, восстановленные предприятия отправляют грузы, а пассажиры все чаще путешествуют по стране. И чтобы путники не промокли в ожидании поезда, главный вокзал Алеппо планируют полностью отремонтировать до начала сезонов дождей.

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