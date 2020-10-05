Эксперт назвал сроки возможного повторного заражения COVID-19

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов предположил, что иммунитет к COVID-19 сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.

Таким образом, по мнению эксперта, в течение трех - четырех месяцев у пациентов, переболевших коронавирусом, снижаются антитела вплоть до полного исчезновения. При этом к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», - отметил Чепурнов.

Вирусолог считает, что увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к COVID-19.

«Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», - подчеркнул вирусолог в интервью для портала «URA.ru».

Ранее ученые назвали причину повторного заражения COVID-19. Исследователи детально изучили селезенку и лимфатические узлы скончавшихся от COVID-19 пациентов и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры.