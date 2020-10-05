В Роспотребнадзоре рассказали, кто имеет врожденную защиту от COVID-19

По словам специалистов, некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.

В Роспотребнадзоре заявили, что люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом. По словам ученых, некоторые изменения в генах могут значительно облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищен», - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что переболевшие сезонным ОРВИ люди могут иметь иммунитет к COVID-19. В ходе исследования выяснилось, что после выздоровления человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2, однако его эффективность еще изучается.