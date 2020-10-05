В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

Общее число умерших достигло 5401 человек. Днем ранее сообщалось о 27 летальных исходах.

За последние сутки в Москве коронавирусом заразилось 3537 человек, всего выявлено 307 477 случаев. Общее количество заболевших в России составляет 1 225 889.