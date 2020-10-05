Врачи одобрили выписку Трампа из госпиталя

Медики, которые принимают участие в лечение Дональда Трампа, не возражают насчет его выписки из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Об этом заявил главный врач Белого дома Шон Конли.

«Мы согласны с тем, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы», - сказал он.

Конли подчеркнул, что в Белом доме президента США продолжат лечить врачи мирового уровня. Также он добавил, что пока американский лидер все еще находится в опасности.

По словам главврача, Трампу в ближайшее время дадут еще одну дозу экспериментального препарата Remdesivir и после этого выпишут.

Ранее президент США сообщил у себя в Twitter, что уже в понедельник вернется в Белый дом.

О заболевании американского лидера стало известно на прошлой неделе. Трамп и его супруга Меланья сдали положительные тесты на коронавирус после того, как инфекция была выявлена у советницы президента, которая сопровождала его в недавних поездках, в том числе на дебаты. У Джо Байдена коронавирус не подтвердился.