Су-30, БТР и «Зубр»: учения российских морпехов Балтийского флота сняли из космоса

Европейский спутник, отслеживающий состояние природных ресурсов и климата из космоса, зафиксировал учения военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота. Фотография была опубликована военным аналитиком Фрэнком Боттема в Twitter-аккаунте.

В объектив спутника попала плановая тренировка российских морпехов, в ходе которой они десантировались на полигон Хмелевка под Калининградом.

© @Bottema37, Twitter

Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-30СМ первыми начали подготовку к захвату плацдарма.

Зачистка вражеских позиций идет по всем направлениям, работает корабельная артиллерия и авиация - берег методично «утюжат» штурмовые вертолеты.

Вертолеты Ми-24 делают один круг за другим, не давая противнику поднять головы. В полосе прибоя Ка-27 высаживают передовые группы саперов, так как прямо под огнем они должны максимально быстро расчистить от мин проходы для тяжелой техники.

Продержаться надо всего несколько минут, ведь все происходит очень быстро и без пауз.

Первым к берегу подходит тот самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке «Зубр», вслед за ним последние сотни метров преодолевают по воде еще несколько десятков БТР-82А.

Подробнее о том, как прошли учения российских морпехов на Балтийском флоте смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Максима Румянцева.