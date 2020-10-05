На Камчатке назвали три возможные причины экологического бедствия

Власти Камчатки рассказали о трех причинах, которые могли привести к сложной экологической ситуации на побережье полуострова. Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться», - отметил политик, пишет РИА Новости.

Также прорабатывается версия, что опасная ситуация может быть связана с природными воздействиями, природными явлениями.

«С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию», - отметил Солодов.

Третья возможная причина - сейсмическая активность, связанная с «вулканическими проявлениями», как отметил губернатор края.

Он также добавил, что результаты более точных исследований проб, оправленных во Владивосток и Москву, появятся к середине дня понедельника, 5 октября, по столичному времени.

Ранее на Камчатке объяснили гибель животных в прибрежных водах. Как заявили в Камчатгидрометцентре, морские животные, которых вынесло на берег Халактырского пляжа, не могли погибнуть в результате шторма.