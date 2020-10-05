Путин и Пашинян обсудили обострение конфликта в Карабахе

В понедельник, 5 октября, по инициативе армянской стороны состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения», - заявили в Кремле.

Отмечается, что президент России вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

К этому ранее призвал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, министры иностранных дел России, Франции и США выпустили совместное заявление по Нагорному Карабаху. Они самым решительным образом осудили беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в республике.

Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с новой силой разгорелся в воскресенье, 27 сентября. С тех пор на линии соприкосновения не прекращаются бои.