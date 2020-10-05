В мэрии прокомментировали возможность введения пропускного режима в Москве

В пропускном режиме в Москве пока нет необходимости. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Также он сообщил, что столичные власти расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19.