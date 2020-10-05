В стране и мире Роспотребнадзор: переболевшие сезонным ОРВИ люди могут иметь иммунитет к COVID-19 Светлана Головина В ходе исследования специалисты выяснили, что после выздоровления человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2, однако его эффективность еще изучается. © Фото: Xinhua, Globallookpress В частности речь идет мутации, блокирующей белок ACE2, за счет которого COVID-19 проникает в клетки дыхательных путей. «Выявление генетических вариантов позволяет установить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен" своими генами"», - уточняется в сообщении ведомства. В тоже время, коронавирус может стать причиной обострения хронических заболеваний, последствия которого чреваты инвалидностью. Также в Роспотребнадзоре отметили, что последние исследования COVID-19 показывают, что граждане, переболевшие сезонными респираторными инфекциями, могут иметь иммунитет к коронавирусу. Однако его эффективность еще изучается.



По последним данным, число инфицированных COVID-19 в России достигло 1 225 889 человек, из которых 10 888 за минувшие сутки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика