Врач прокомментировала состояние потерявших сознание детей в Великих Луках

Главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова сообщила, что состояние 13 школьников, потерявших сознание во время линейки в школе №7 стабилизировалось.

«Самочувствие детей значительно улучшилось. Общее состояние всех детей, даже тех, которые находятся в реанимации, можно расценить как удовлетворительное», - пояснила специалист.

По словам Меньковой, школьники адекватно оценивают ситуацию и отвечают на все вопросы. В ближайшее время за ними будет проходить тщательное наблюдение, после чего их отпустят домой.

«Самое главное, что никакой дополнительной симптоматики или той, которая беспокоила их на момент поступления, нет», - заключила главврач.

Напомним, что сразу после госпитализации состояние детей оценивалось как среднее и тяжелое.

На данный момент причины инцидента устанавливаются. Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры региона проводят проверку.