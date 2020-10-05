Главы МИД России, Франции и США выпустили совместное заявление по Нагорному Карабаху

Министры иностранных дел России и Франции, а также госсекретарь США призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному и безоговорочному режиму прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

Отмечается, что главы МИД самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в республике.

«Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты - как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта, - а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Россия, Франция и США настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный ОБСЕ и международным сообществом по Карабаху.

«В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам», - сказано в заявлении.

Ранее Сергей Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Министр иностранных дел России выразил серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и ростом жертв среди мирного населения.