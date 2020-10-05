Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главы МИД России, Франции и США выпустили совместное заявление по Нагорному Карабаху

Иван Линдеманн
21:36 05.10.2020
Министры призвали стороны конфликта к немедленному и безоговорочному режиму прекращения огня.
Главы МИД России, Франции и США выпустили совместное заявление по Нагорному Карабаху
© Фото: mil.am

Министры иностранных дел России и Франции, а также госсекретарь США призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному и безоговорочному режиму прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

Отмечается, что главы МИД самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в республике.

«Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты - как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта, - а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Россия, Франция и США настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный ОБСЕ и международным сообществом по Карабаху.

«В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам», - сказано в заявлении.

Ранее Сергей Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Министр иностранных дел России выразил серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и ростом жертв среди мирного населения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:02 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудили обострение конфликта в Карабахе
21:22 В стране и мире
Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении
19:30 В стране и мире
Видео
Яровая прокомментировала ситуацию на Камчатке
18:09 В стране и мире
Видео
Главный трансплантолог Минздрава объяснил, почему Нобелевскую премию присудили за исследование гепатита С
17:32 В стране и мире
Видео
В Минприроды рассказали о содержании нефти во взятой на Камчатке воде
Популярное
Популярное
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Названы опасные для изменения настройки смартфона
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
Видео
Необычные соседи: квартиры москвичей атаковали летучие мыши
Располневший Игорь Николаев удивил поклонников своей внешностью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.