В стране и мире Зима на пороге: жителей Подмосковья предупредили о заморозках Анна Касаткина По наблюдениям синоптиков, ночь на 4 октября стала самой холодной в регионе с начала осени. © Фото: pixabay.com В Московской области в ближайшие дни вероятны заморозки. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». По наблюдениям синоптиков, ночь на 4 октября стала самой холодной в регионе с начала осени – в поселке Черусти температура воздуха опустилась до +1,1 градуса. В столице столбики термометров показали +5,1 градуса, что повторило самый низкий результат сезона – впервые такой показатель зафиксировали в последний день сентября. «Москве заморозки в первой половине октября не грозят, а вот в восточной половине области они вероятны уже в ближайшие 2-3 дня», - говорится на сайте центра «Метеовести». Ранее синоптики рассказали, когда в столице закончится бабье лето. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика