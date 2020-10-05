Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Пятого октября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым, в ходе которого продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в сообщении.

Глава МИД России выразил серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и ростом жертв среди мирного населения.

«С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что РФ совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит содействовать возобновлению переговорного процесса между сторонами.

Сегодня же на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России Лавров заявил о необходимости предпринять усилия для прекращения кровопролития в Карабахе.

Ситуация в непризнанной республике обострилась неделю назад. Все эти дни там не прекращаются бои.