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Бастрыкин направил криминалистов в Великие Луки после массового обморока у детей

Иван Линдеманн
21:10 05.10.2020
Ранее вице-губернатор Псковской области рассказала, что речи о выписке школьников пока не идет.
Бастрыкин направил криминалистов в Великие Луки после массового обморока у детей
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил группу криминалистов в город Великие Луки, где в понедельник, 5 октября, на торжественной линейке потеряли сознание 13 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Ранее вице-губернатор Псковской области рассказала о состоянии детей. Она отметила, что речи о их выписке пока не идет.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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