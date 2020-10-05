Бастрыкин направил криминалистов в Великие Луки после массового обморока у детей

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил группу криминалистов в город Великие Луки, где в понедельник, 5 октября, на торжественной линейке потеряли сознание 13 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Ранее вице-губернатор Псковской области рассказала о состоянии детей. Она отметила, что речи о их выписке пока не идет.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.