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Яровая: ученые исключили нефть из загрязнителей воды на Камчатке

Иван Линдеманн
20:07 05.10.2020
Заместитель председателя Госдумы отметила, что всесторонние исследования продолжаются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первые научные исследования проб, взятых на Камчатке, показали отсутствие нефти в воде. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

«Ученые, а именно Институт органической химии имени Зелинского, проинформировали меня о том, что проведенные исследования исключили наличие нефти в пробах, забранных из акватории в районе Халактырского пляжа», - сказала депутат.

Она отметила, что всесторонние исследования продолжаются. Ученые и дальше будут информировать о лабораторных результатах.

«Сегодня у всех есть общая заинтересованность в детальном изучении ситуации и объективных выводах», - подчеркнула Яровая.

Также она заверила в публичности разбирательства произошедшего.

Об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае в конце сентября рассказали серферы. Также они пожаловались на плохое самочувствие после купания. По данным министерства природы региона, на побережье были обнаружены мертвые морские животные.

В Минприроды России в понедельник, 5 октября, рассказали, что нефти и ее производных в воде не обнаружено.

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