«Тяжело и очень грустно»: художник Шагин из «Митьков» рассказал об уходе Тихомирова

Участник арт-группы «Митьки», художник Дмитрий Шагин прокомментировал «Звезде» уход своего друга и коллеги Владимира Тихомирова, отметив, что последний раз разговваривал с ним накануне смерти.

«Мне, конечно, тяжело и очень грустно. Замечательный художник, замечательный человек. С "Митьками" был с самого начала», - сказал Шагин.

Один из основателей группы художников Владимир Тихомиров скончался в возрасте 69 лет в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, ему стало плохо с сердцем.

Арт-группа «Митьков» была создана в 1980-е годы, объединив художников, музыкантов, поэтов и писателей. За короткое время живопись участников стала одной из главных составляющих ленинградского культурного андеграунда конца двадцатого века.