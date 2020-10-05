В московском цирке рассказали подробности гибели мужчины от лап медведя

Служащий по уходу за животными Большого Московского государственного цирка сам зашел в клетку к медведю и запер ее на два замка. Об этом рассказал начальник по связям с общественностью и рекламе учреждения Магомед Сурхайханов.

Он отметил, что мужчина нарушил правила безопасности.

«Погиб наш сотрудник, который принял решение пойти в вольер к взрослому семилетнему медведю. Данный сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он грубо нарушил технику безопасности - это подтверждают камеры видеонаблюдения и очевидцы», - сказал Сурхайханов.

Он отметил, что 29-летний Валентин Вулич работал в цирке с февраля 2020 года. До этого он имел опыт работы в данной сфере.

«Несчастный случай произошел в 15:44 мск, в выходной день для всех артистов. На протяжении нескольких минут подоспевшие сотрудники цирка пытались спасти его, но безуспешно», - сказал представитель учреждения.

Следователи столичного управления СК приступили к расследованию дела о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности.