Спектакль на дорогах: в Подмосковье задержана банда аферистов, инсценировавших ДТП

В Московской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды аферистов, которые вымогали деньги, инсценируя дорожно-транспортные происшествия.

Уточняется, злоумышленники обладали хорошими актерскими и психологическими способностями. Они выбирали участки трасс, где не было камер наблюдения, а в качестве жертв выбирали пожилых водителей.

Для своих операций аферисты использовали простые подручные средства - картошку или бутылку воды, благодаря которым можно легко имитировать звук столкновения автомобиля.

«Они позвонили, имитировали звонок в полицию, которая меня предупредила - почему я тронулся с места и будет лишение прав за это. Они требовали с меня деньги в объеме 120 тысяч рублей», - рассказал один из пострадавших.

Подставной инспектор ДПС, страховой агент - у каждого в группе была своя роль, но играть ее им пришлось недолго.

«Еще одна соучастница 60-летняя женщина, выдавая себя за руководителя предприятия, опаздывающего на важную встречу, просила ускорить решение вопроса до приезда наших сотрудников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мастера психологического давления преступники выбирают людей постарше, их легче ввести в заблуждение, а действуют они в безлюдных местах, где нет камер и нежелательных свидетелей.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дениса Шурыгина.