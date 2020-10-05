Скончался основатель арт-группы «Митьки»
На данный момент причина смерти художника не уточняется.
© Фото: Художник Виктор Тихомиров ТХМР_арт vk
В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни скончался один из основателей группы художников «Митьки» Владимир Тихомиров.
«Умер мой брат...», - написал на своей странице в Facebook его брат режиссер Виктор Тихомиров.
На данный момент причина смерти художника не уточняется.
Арт-группа «Митьки» появилась в 1980-е годы, объединив художников, музыкантов, поэтов и писателей. Группа стала одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины ХХ века.