В стране и мире Скончался основатель арт-группы «Митьки» Светлана Головина На данный момент причина смерти художника не уточняется. © Фото: Художник Виктор Тихомиров ТХМР_арт vk В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни скончался один из основателей группы художников «Митьки» Владимир Тихомиров. «Умер мой брат...», - написал на своей странице в Facebook его брат режиссер Виктор Тихомиров. На данный момент причина смерти художника не уточняется. Арт-группа «Митьки» появилась в 1980-е годы, объединив художников, музыкантов, поэтов и писателей. Группа стала одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины ХХ века. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика