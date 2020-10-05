В Москве медалями Минобороны наградили организаторов проектов в честь 75-летия Победы

В Москве в понедельник, 5 октября, наградили историков и общественных деятелей, которые активно участвовали в организации проектов в честь 75-летия Великой Победы.

Медали Минобороны России им вручил председатель Российского военно-исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он отметил, что в юбилейный год было проведено огромное количество мероприятий, посвященных подвигу нашего народы в годы Великой Отечественной войны. Работа в этом отношении особенно важна на фоне попыток запада фальсифицировать историю. Потому, по словам Нарышкина, труд ученых тут можно сравнить с работой разведчиков, которые схожи в стремлении добыть правдивую информацию.

Роль российских историков в этой психологической войне подчеркнул и замминистра обороны Андрей Картаполов.

«Запад все шире и все беззастенчивее прибегает к самым современным технологиям психологической войны, технологиям, которые приносят ущерб не меньший, чем средства вооруженного нападения. И одним из проявлений информационной психологической войны против России, против ее народа, как раз и стала борьба за так называемую современную, по их мнению, интерпретацию истории», - сказал он.

В ходе форума также обсудили подходы к изучению истории и ее популяризации. Его участниками стали ученые, политики, педагоги и общественные деятели.