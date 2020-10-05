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Яровая прокомментировала ситуацию на Камчатке

Иван Линдеманн
19:30 05.10.2020
Заместитель председателя Госдумы заверила в публичности разбирательства произошедшего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая стала инициатором масштабной проверки произошедшего на Камчатке, рассказала, что в настоящее время проводятся лабораторные исследования тех материалов, которые были отобраны и привезены в Москву.

«Первые выводы, которые делают наши ученые, - это локальное событие. Очень важно, что материалы, которые были привезены с Камчатки, дают возможность проведения широкого спектра исследований. Мы даже «запараллелили» несколько научных институтов. У нас будет максимально объективное представление о результатах исследований воды, водорослей, микроорганизмов и песка, который забран с глубины», - сказала депутат.

Она отметила, что результаты анализов, а также причины случившегося будут установлены публично.

Сейчас, по словам Яровой, ученых интересует изучение вопросов, связанных с токсинами, которые вырабатывают водоросли, а также вопросы, которые связаны с сейсмической активностью региона.

«И, конечно, исследование, которое будет проводиться, это исследование на воздействие техногенного характера и рукотворного», - подчеркнула заместитель председателя ГД РФ.

Ранее в Минприроды рассказали, что нефть и ее производные в пробах воды не обнаружены.

Жители Камчатки начали сообщать об изменении цвета воды, а также мертвых морских животных на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского в конце сентября.

В понедельник, 5 октября, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства все материалы проверки по факту массовой гибели животных на побережье Камчатки.

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