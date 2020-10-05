Новые ограничения: как в России борются с ростом числа зараженных COVID-19

На данный момент российские власти, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, возможность введения новых жестких ограничений, таких как всеобщий карантин, не рассматривают.

Однако Роспотребнадзор все строже следит за соблюдением перчаточно-масочного режима, а сотрудники офисов возвращаются на удаленный формат работы.

Сейчас в Москве сотрудники надзорного ведомства проводят рейд по факту обработки помещений и наличия санитайзеров, а среди покупателей высматривают тех, кто без масок.

В то же время в Казани полицейские составляют административные постановления на пассажиров без масок.

Особого внимания заслуживают те, кто использует средства индивидуальной защиты лишь для видимости.

По словам специалистов, такое халатное отношение и к своему здоровью, и к безопасности окружающих является одной из главных причин роста заболеваемости COVID-19.

За последние сутки в стране было выявлено рекордное число зараженных коронавирусом с мая текущего года - 10 888 человек.

На данный момент количество проводимых анализов на выявление инфекции увеличилось в четыре раза и достигло рекордной отметки - 423 тысячи тестов.

В Москве расширяют число больничных коек, в частности, открывают временный госпиталь в Сокольниках, который был подготовлен еще в апреле, но так и остался в резерве.

Учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, в числе которого аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.

Подробнее о том, как проходит борьба с коронавирусом на территории страны, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Даниила Левина.