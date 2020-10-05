Главный трансплантолог Минздрава объяснил, почему Нобелевскую премию присудили за исследование гепатита С

Идентификация гепатита С и разработка способов его лечения - это эпохальное событие, которое позволило полностью вылечивать пациентов на различных стадиях развития болезни. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

«До конца 80-х годов было не понятно, чем человек болеет, потому что тогда знали гепатит А, гепатит В, а целая группа больных страдала непонятным заболеванием. То, что был этот вирус идентифицирован, то, что он был изучен с точки зрения возможностей в разработке методов лечения этой инфекции - все это легло в основу сегодняшней победы медицины над вирусом гепатита С», - заявил врач.

Готье отметил, что присуждение Нобелевской премии в области медицины ученым Харви Альеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсу абсолютно оправдано.

«Вирусный гепатит - это очень большая неприятность для человека, даже если он чувствует себя неплохо и даже если его печень функционирует хорошо. Суть вирусного поражения печени заключается в том, что создаются предпосылки для развития рака печени. Ну, конечно, развитие хронический заболеваний, таких как цирроз печени. Иногда возникает сочетание цирроза и рака», - сказал трансплантолог.

Награду за исследования в области гепатита С ученые собираются поделить поровну. В этом году премия была увеличена до 10 миллионов шведских крон, что составляет 1,1 миллиона в долларовом эквиваленте.