«Багаж грехов и испытаний»: актриса Аронова призналась, что в прошлом воровала

Народная артистка России Мария Аронова рассказала, что с в детстве была очень сложным ребенком и страдала клептоманией.

Актриса призналась, что забирала деньги из копилки старшего брата, а однажды решилась своровать у знакомой лак для ногтей и смывку.

«Я родилась с огромным багажом грехов. В детстве у меня была клептомания, и мне она доставляла страшное удовольствие», - сказала Аронова.

По словам артистки, признаться в содеянном ее заставила мама, которая аккуратно «вытащила» информацию, почуяв запах ацетона в комнате, после чего вместо выговора несколько раз ударила лыжной палкой по дивану.

«Я думала, что потеряю сознание, это было страшнее, чем все папины подзатыльники. Я действительно испугалась, потому что мама никогда не повышала голос!», - рассказала Аронова в эфире телеканала «Россия 1».

Актриса добавила, что всегда с теплом вспоминает о своем детстве и благодарна родителям и прабабушке за то, что ей дали в процессе воспитания.