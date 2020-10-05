Смотритель цирка в Москве умер после нападения медведя

В понедельник, 5 октября, в цирке на проспекте Вернадского медведь напал на рабочего по уходу за животными. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«С полученными повреждениями мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался», - отметила Иванова.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи столичного управления СК. Расследование дела продолжается.