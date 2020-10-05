Greenpeace сообщил о новых «пятнах» на воде у побережья Камчатки

На Камчатке в 20-50 км к югу от Халактырского пляжа эксперты Greenpeace обнаружили новые пятна неизвестного происхождения. Фотографии с места были опубликованы на сайте организации.

© Елена Пахалюк, Елена Романова, Greenpeace

На кадрах хорошо видно, что поверхность воды практически полностью заполнили белые воздушные куски, похожие на пену. В одной из бухт объемный ковер из неизвестной массы покрыл побережье практически полностью.

«Команда зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки», - уточняется в сообщении.

По словам руководителя Greenpeace в России Василия Яблокова, на одной из локаций были найдены мертвые морские животные.

© Матвей Парамошин, Greenpeace

«Пятно, а правильнее даже сказать - некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», - сказал специалист.

Незадолго до этого министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что нефти и каких-либо производных нефтепродуктов во взятой на Камчатке воде не обнаружено.

Информация об изменении цвета воды и найденных мертвых животных на побережье появилась 29 сентября.