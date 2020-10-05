Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Greenpeace сообщил о новых «пятнах» на воде у побережья Камчатки

Светлана Головина
18:45 05.10.2020
По словам руководителя организации в России Василия Яблокова, на одной из локаций были найдены мертвые морские животные.
Greenpeace сообщил о новых «пятнах» на воде у побережья Камчатки
© Фото: Матвей Парамошин, Greenpeace

На Камчатке в 20-50 км к югу от Халактырского пляжа эксперты Greenpeace обнаружили новые пятна неизвестного происхождения. Фотографии с места были опубликованы на сайте организации.

© Елена Пахалюк, Елена Романова, Greenpeace

На кадрах хорошо видно, что поверхность воды практически полностью заполнили белые воздушные куски, похожие на пену. В одной из бухт объемный ковер из неизвестной массы покрыл побережье практически полностью.

«Команда зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки», - уточняется в сообщении.

По словам руководителя Greenpeace в России Василия Яблокова, на одной из локаций были найдены мертвые морские животные.

© Матвей Парамошин, Greenpeace

«Пятно, а правильнее даже сказать - некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», - сказал специалист.

Незадолго до этого министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что нефти и каких-либо производных нефтепродуктов во взятой на Камчатке воде не обнаружено.

Информация об изменении цвета воды и найденных мертвых животных на побережье появилась 29 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:30 В стране и мире
Видео
Яровая прокомментировала ситуацию на Камчатке
18:09 В стране и мире
Видео
Главный трансплантолог Минздрава объяснил, почему Нобелевскую премию присудили за исследование гепатита С
17:32 В стране и мире
Видео
В Минприроды рассказали о содержании нефти во взятой на Камчатке воде
16:50 В стране и мире
Видео
Вице-губернатор Псковской области рассказала о состоянии упавших в обморок в Великих Луках детей
16:05 В стране и мире
Видео
Путин принял отставку главы Дагестана Васильева
Популярное
Популярное
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Названы опасные для изменения настройки смартфона
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
Видео
Необычные соседи: квартиры москвичей атаковали летучие мыши
Располневший Игорь Николаев удивил поклонников своей внешностью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.