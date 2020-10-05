В Бишкеке милиция начала разгон протестующих

В центре Бишкека милиция начала разгон протестующих, не согласных с предварительными результатами выборов в парламент Киргизии.

По данным корреспондента «Интерфакса», сотрудники правоохранительных органов применяют дубинки, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Демонстранты разбегаются от Белого дома.

Митинг начался еще утром. На него собрались несколько тысяч человек. На площади Ала-Тоо у Белого дома люди требовали отменить выборы, по итогам которых в парламент прошли четыре партии. К вечеру добавилось еще одно требование - об отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

МВД Киргизии призывало граждан к порядку. Однако собравшиеся перекрыли ближайшие улицы и начали штурмовать здание парламента.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. Сразу после объявления предварительных итогов несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций. Окончательные итоги будут оглашены в течение 20 дней после завершения автоматического подсчета голосов.