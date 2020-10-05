В Минприроды рассказали о содержании нефти во взятой на Камчатке воде

Нефти и каких-либо производных нефтепродуктов во взятой на Камчатке воде не обнаружено. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«Анализ делал Росприроднадзор, специалисты высокого класса. Часть анализов была дополнительно отправлена в Москву», - подчеркнул он.

Министр добавил, что были небольшие превышения по железу, но это стандартная ситуация в этой зоне в это время.

«Очень частые шторма, дожди, безусловно, что-то происходит. Почему погибли гидробионты, для нас пока загадка», - заявил Кобылкин.

Также он отметил, что подобное явление происходит не в первый раз.

«Такие явления уже фиксировались, не только в России, но и в Японии», - сказал министр.

Кобылкин подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются две версии случившегося: техногенная и природная катастрофы.

Напомним, что 29 сентября очевидцы сообщили о найденных на Халактырском пляже на Камчатке мертвых морских животных, а также об изменении цвета воды. Приехавшие на отдых серферы пожаловались на ухудшение здоровья после купания.

В понедельник, 5 октября, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства все материалы проверки по факту массовой гибели животных на побережье Камчатки.

В настоящее время российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов региона.