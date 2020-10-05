Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на удаленку

В ходе общения с российскими преподавателями Владимир Путин заявил, что переход школ на дистанционное обучение в будущем не рассматривается.

«Разговоры о полном закрытии школ и полном переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что именно при непосредственном общении ученика и учителя в стране уровень образования находится на высоком уровне.

Также президент рассказал о создании российской системы дистанционного обучения, которая будет применяться только по мере необходимости, в частности, при заболевании ученика или учителя.

«У нас такая система создается по необходимости, просто жизнь заставляет нас такую систему создавать», - сказал глава государства в ходе ответа на вопрос одной из участниц встречи.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса на территории всей страны школьники завершали прошедший учебный год в формате дистанционного обучения.