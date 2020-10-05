СК РФ начал проверку из-за потерявших сознание школьников на линейке в Великих Луках
По последним данным, состояние госпитализированных детей врачи оценивают как среднее и тяжелое.
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Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку по факту госпитализации 13 школьников, потерявших сознание во время торжественной линейки в городе Великие Луки.
«В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса», - уточняется в сообщении на сайте СУ СК РФ по Псковской области.
Помимо этого, по факту произошедшего проверку проведут сотрудники прокуратуры.
По последним данным, состояние госпитализированных детей врачи оценивают как среднее и тяжелое.