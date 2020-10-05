Вице-губернатор Псковской области рассказала о состоянии упавших в обморок в Великих Луках детей

Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, которая находилась в школе в Великих Луках, когда ученикам стало плохо, рассказала об их состоянии.

«Двое были в реанимации, потому что у одной девочки началась рвота, у второй были более сложные недомогания. Динамика положительная, все те признаки, которые беспокоили детей, - головокружение, головная боль, - они прошли», - сказала она.

Емельянова добавила, что наблюдение за детьми продлится до получения всех необходимых анализов. В настоящее время вице-губернатор работает с родителями в больнице. Пока о выписке школьников речи не идет.

Тринадцать школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в городе Великие Луки. Причины произошедшего пока не известны. Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку по факту госпитализации детей.