Путин принял отставку главы Дагестана Васильева
Врио руководителя республики назначен Сергей Меликов.
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Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Дагестан». Об этом сообщается на сайте Кремля.
В связи с заявлением Владимира Васильева президент принял его отставку по собственному желанию.
«Назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», - сказано в сообщении Кремля.
Другим указом президента РФ Васильев назначен советником главы государства.