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Сентябрь 2020 года стал самым теплым за 130 лет

Светлана Головина
16:36 05.10.2020
В Гидрометцентре России отметили, что самые крупные аномалии сформировались на севере Евразии.
Сентябрь 2020 года стал самым теплым за 130 лет
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Гидрометцентре России сообщили, что сентябрь текущего года оказался самым теплым в стране за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений.

 «Самые крупные аномалии более 4-6 градусов сформировались на севере Евразии, там в течение месяца неоднократно устанавливались новые температурные максимумы », - отмечается в сообщении на сайте организации.

В то же время, на Европейской территории было также тепло, однако аномалия была значительно меньше.

Помимо этого, в Гидрометцентре добавили, что зима в этом году ожидается морозной. В частности, резкое понижение температуры жители страны почувствуют уже в начале ноября.

Незадолго до этого метеоролог рассказала «Звезде», что в конце октября в Москве может выпасть временный снежный покров.

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