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Российские военные врачи обменялись опытом по борьбе с COVID-19 с медиками из Перу

Анна Касаткина
05:05 05.10.2020
В конференции от российской стороны принимали участие специалисты по направлениям телемедицинских технологий, инфекционных болезней, эпидемиологии и другие.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге и Главного военного госпиталя имени Бурденко обменялись опытом со специалистами из Перу. Вопросы профилактики, лечения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции обсудили в ходе видеоконференции.

В конференции от российской стороны принимали участие специалисты по направлениям телемедицинских технологий, пульмонологии, инфекционных болезней, эпидемиологии, анестезиологии и реаниматологии, а также специалисты терапевтического профиля.

«В ходе видеоконференции стороны обсудили наиболее актуальные вопросы профилактики и борьбы c новой коронавирусной инфекцией, а также поделились накопленным опытом лечения COVID-19», - рассказали в Минобороны РФ.

Директор по управлению и международным переговорам Перуанского агентства международного сотрудничества посланник Альберто Харт поблагодарил российских специалистов за обстоятельное освещение темы. Он также отметил важность подобных видеоконференций и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках обмена опытом по борьбе с инфекцией, добавили в ведомстве.

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