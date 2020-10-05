Российские военные врачи обменялись опытом по борьбе с COVID-19 с медиками из Перу

Сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге и Главного военного госпиталя имени Бурденко обменялись опытом со специалистами из Перу. Вопросы профилактики, лечения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции обсудили в ходе видеоконференции.

В конференции от российской стороны принимали участие специалисты по направлениям телемедицинских технологий, пульмонологии, инфекционных болезней, эпидемиологии, анестезиологии и реаниматологии, а также специалисты терапевтического профиля.

«В ходе видеоконференции стороны обсудили наиболее актуальные вопросы профилактики и борьбы c новой коронавирусной инфекцией, а также поделились накопленным опытом лечения COVID-19», - рассказали в Минобороны РФ.

Директор по управлению и международным переговорам Перуанского агентства международного сотрудничества посланник Альберто Харт поблагодарил российских специалистов за обстоятельное освещение темы. Он также отметил важность подобных видеоконференций и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках обмена опытом по борьбе с инфекцией, добавили в ведомстве.