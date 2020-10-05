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СМИ: в Госдуме предложили запретить рассылку рекламы через платежки ЖКУ

Виктория Ивашечкина
01:59 05.10.2020
По информации издания, в случае нарушения закона о рекламе для юрлиц планируют ввести штрафы в размере до 500 тысяч рублей.
СМИ: в Госдуме предложили запретить рассылку рекламы через платежки ЖКУ
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

СМИ сообщают, что в Госдуме РФ выступили с предложением запретить под угрозой штрафа распространения рекламы посредством платежных документов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Депутат ГД Виктор Зубарев направил главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву соответствующее обращение. Изменения, которые не коснутся справочной информации и социальной рекламы, предлагается внести в федеральный закон «О рекламе», сообщают «Известия». 

Издание подчеркивает, что в 2018 году в РФ было запрещено печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ. При этом управляющие компании и расчетные центры, которые выставляют платежки, начали вкладывать флаеры и рекламные листовки в конверты.

«Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку», - отметил Зубарев.

В своем обращении к Якушеву он указал, что одним из способов борьбы с навязыванием гражданам услуг через платежки может стать перевод выставления счетов на оплату ЖКУ в электронный формат. При этом, как отметил член ГД, граждане должны сами выбрать, хотят ли они отказаться от бумажных носителей квитанций в пользу электронных сервисов или нет.

СМИ утверждает, что в случае нарушения закона о рекламе для юридических лиц планируется ввести штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей. При этом в Минстрое РФ пока никак не прокомментировали данную информацию.

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