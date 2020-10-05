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Аэрозоль, мытье и чистка: эксперты объяснили, как защитить себя от пестицидов

Владимир Расходчиков
20:13 05.10.2020
Эксперты рассказали о воздействии пестицидов на нервную систему человека, а также назвали методы защиты от негативного воздействия.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: zefe wu, Pixabay

По всему миру, за исключением особо бедных регионов нашей планеты, в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями применяются различные пестициды. Если раньше многие народы постоянно полагались на капризы погоды, болезни и вредительских насекомых, то теперь проблема голода была практически побеждена. Об этом в эфире программы «Скрытые угрозы» рассказала эколог Наталья Чернышева.

«Считается, что именно благодаря пестицидам человечество не вымерло от голодной смерти к 2000-му году. То есть то, что были изобретены пестициды, это конечно на тот момент являлось благом, поскольку это позволяло сохранять урожай и ликвидировать угрозу голодных лет», - объяснила эксперт.

Проблема обработки растений пестицидами заключается в том, что они с такой же силой губят не только вредителей, но и в принципе все живое. А остатки вредных веществ могут попасть и на стол к потребителю. Главный врач и невролог Сергей Длин предупреждает, что регулярное попадание в организм пестицидов может вызвать серьезные заболевания нервной системы.

«Вещества, которые находятся в пестицидах, которые в первую очередь воздействуют на нашу нервную систему, на нервную систему детей. И это уже, в свою очередь может вызывать изменения, приводящие к аутизму. У 70% людей, которые имели заболевание Альцгеймера и Паркинсона, в организме наблюдалось большое количество пестицидов», - заявил медик.

Для снижения рисков отравления и губительного действия пестицидов на наш организм врачи советуют срезать кожуру с овощей, а затем обрабатывать их кипятком. Также, Сергей Длин отметил появление аэрозолей, которые могут убирать с поверхности продуктов остатки пестицидов.

«Сейчас начали активно появляться аэрозоли, которыми обрабатывают поверхность и убирают эти пестициды. Их больше всего находиться на поверхности, как раз-таки, потому что, когда идет обработка на поле, идет распыление пестицидов и они в большей степени на поверхности остаются, проникая не очень глубоко», - рассказал врач.

Несмотря на весь вред пестицидов для людей, речь об их запрете пока не идет, ведь даже используя их человечество каждый год сталкивается с неурожаями из-за вредителей и болезней. И если прекратить использование пестицидов мы можем столкнуться с голодом невиданных масштабов, а в эпоху глобализации данная проблема, скорее всего, охватит всю планету.

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